В Минобороны подтвердили потери среди подразделений ООС на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (flickr.com/ministryofdefenceua)

От начала текущих суток, 2 января, противник огневой активности не проявлял

За прошедшие сутки, 1 января 2019, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе погиб один украинский военный, еще 2 получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, за прошедшие сутки на Луганском направлении боевики 2 раза обстреляли позиции Объединенных сил из вооружения боевых машин пехоты вблизи Новотошковского. Вблизи населенного пункта Хутор Свободный противник в течение часа вел огонь из автоматических гранатометов и стрелкового оружия.

На Донецком направлении вчера, 1 января, было зафиксировано одно нарушение боевиками режима прекращения огня. Враг выпустил несколько мин 82-го калибра по позициям украинских военных вблизи Гнутово.

"В результате вражеских огневых провокаций один украинский воин погиб и двое военнослужащих получили ранения", - отметили в ведомстве.

От начала текущих суток, 2 января, в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе нарушений режима прекращения огня не было зафиксировано. Потерь среди украинских военных нет.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 2 января 2019

Напомним, что в течение минувших суток, 1 января, через пункты пропуска на Донбассе прошли почти 5 тысяч человек и проследовали свыше 1 тыс. транспортных средств.