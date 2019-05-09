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В Минобороны подтвердили потери на Донбассе

Новости » Происшествия    09.05.2019 - 14:16
В Минобороны подтвердили потери на Донбассе
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Сейчас на Донбассе сохраняется тишина

От начала текущих суток, 9 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе не зафиксировано ни одного нарушения режима прекращения огня со стороны российских оккупационных сил. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, по состоянию на 12:00 боевики не проявляли никакой огневой активности.

Отмечается, что в среду, 8 мая, противник 11 раз обстрелял позиции подразделений Объединенных сил. Во время обстрелов боевики использовали запрещенное минскими соглашениями вооружение. Так, по позициям украинских военных были выпущены 11 мин калибра 82 мм.

В результате обстрелов на Приазовье за прошедшие сутки погиб военнослужащий Объединенных сил, командир десантно-штурмового отделения. Также, 4 украинских военных получили ранения во время обстрелов вблизи Лебединского и Новотошковского.

Напомним, ранее сообщалось, что 8 мая в зоне проведения ООС на Донбассе погиб один украинский военный. Еще 4 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Добавим, спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер считает, что реинтеграция территорий Донбасса в Украину может произойти в случае выполнения минских соглашений украинской и российской сторонами.

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