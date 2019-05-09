У Міноборони підтвердили втрати на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Наразі на Донбасі зберігається тиша

Від початку поточної доби, 9 травня, в зоні проведення операції Об'єднаних сил (ООС) на Донбасі не зафіксовано жодного порушення режиму припинення вогню з боку російських-окупаційних сил. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, станом на 12:00 бойовики не проявляли жодної вогневої активності.

Зазначається, що середу, 8 травня, противник 11 разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил. Під час обстрілів бойовики використовували заборонене мінськими угодами озброєння. Так, по позиціям українських військових було випущено 11 мін калібру 82 мм.

В результаті обстрілів на Приазов'ї минулої доби загинув військовослужбовець Об'єднаних сил, командир десантно-штурмового відділення. Також, 4 українських військових отримали поранення під час обстрілів поблизу Лебединського та Новотошківського.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 8 травня в зоні проведення ООС на Донбасі загинув один український військовий. Ще 4 військовослужбовців Об'єднаних сил отримали поранення.

Додамо, спецпредставник Держдепартаменту США по Україні Курт Волкер вважає, що реінтеграція територій Донбасу в Україну може відбутися у разі виконання мінських угод українською і російською сторонами.