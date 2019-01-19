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У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події    19.01.2019 - 12:54
У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі
Фото: ООС на Донбасі (flickr.com/ministryofdefenceua)

Бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню

Протягом минулої доби, 18 січня 2019, в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано втрат серед українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони.

Як повідомляється, протягом п'ятниці противник 9 разів обстріляв позиції підрозділів Об'єднаних сил. При цьому озброєння заборонене мінськими угодами ворог не використовував.

Зазначається, що на Луганському напрямку було зафіксовано один обстріл збоку бойовиків. Противник з великокаліберних кулеметів вів вогонь по українським військовим поблизу хутору Вільний.

На Донецькому напрямку бойовики здійснили 9 обстрілів позицій підрозділів Об'єднаних сил. Ворог з гранатометів різних типів, великокаліберних кулеметів та іншого піхотного озброєння обстрілював позиції ООС поблизу населених пунктів Гнутове, Чермалик, Мар'їнка та Красногорівка.

Поблизу населених пунктів Піски та Красногорівка українські військовослужбовці зафіксували розрив декількох ворожих мін 82-го калібру.

"Втрат внаслідок бойових дій протягом минулої доби у складі українських оборонців немає", - підкреслили у штабі.

Крім того, від початку поточної доби, 19 січня, противник не проявляв вогневої активності.

Карта ООС на 19 січня 2019

Ситуація на Донбасі станом на 19 січня 2019

Нагагадаємо, сьогодні, 19 січня, у Донецькій області на КПВВ "Мар'їнка" правоохоронці зі складу Об'єднаних сил затримали при спробі потрапити на підконтрольну Україні територію бойовика "ДНР".

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