В Минобороны подтвердили отсутствие потерь на Донбассе

Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

От начала текущих суток, 23 декабря, противник огневой активности не проявлял

В течение минувших суток, 22 декабря 2018, потерь среди военных подразделений операции Объединенных сил на Донбассе не зафиксировано. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

Как сообщается, вчера на Луганском направлении боевики в течение 15 минут из ручных противотанковых гранатометов, пулеметов крупного калибра и стрелкового оружия вели огонь по позициям украинских военных.

На Донецком направлении в течение 22 декабря было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня.

"Военнослужащие Вооруженных сил Украины дважды открывали огонь в ответ из дежурных огневых средств", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, от начала текущих суток, 23 декабря, боевики на Донбассе не проявляли никакой огневой активности.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе в течение субботы, 22 декабря, было зафиксировано 5 прицельных обстрелов позиций украинских военных. В результате боевых действий ни один украинский военный не пострадал.