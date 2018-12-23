У Міноборони підтвердили відсутність втрат на Донбасі

Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Від початку поточної доби, 23 грудня, противник вогневої активності не проявляв

Протягом минулої доби, 22 грудня 2018, втрат серед військових підрозділів операції Об'єднаних сил на Донбасі не зафіксовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

Як повідомляється, вчора на Луганському напрямку бойовики протягом 15 хвилин з ручних протитанкових гранатометів, кулеметів великого калібру та стрілецької зброї вели вогонь по позиціях українських військових.

На Донецькому напрямку протягом 22 грудня було зафіксовано 4 порушення режиму припинення вогню.

"Військовослужбовці Збройних сил України двічі відкривали вогонь у відповідь з чергових вогневих засобів", - повідомили у відомстві.

Крім того, від початку поточної доби, 23 грудня, бойовики на Донбасі не проявляли жодної вогневої активності.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в зоні проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі протягом суботи, 22 грудня, було зафіксовано 5 прицільних обстрілів позицій українських військових. В результаті бойових дій жоден український військовий не постраждав.