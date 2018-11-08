В Минобороны подтвердили информацию о трех раненых на Донбассе

Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Вместе с тем, разведка сообщила о ликвидации двух боевиков

На Донбассе в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) в течение минувших суток, 7 ноября, вследствие обстрелов трое украинских военных получили ранения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя Минобороны Дмитрия Гуцуляка.

По его словам, по сравнению с предыдущим днем, российско-оккупационные войска вдвое увеличили количество обстрелов позиций подразделений ООС. Во время обстрелов боевики применяли минометы и гранатометы.

"За прошедшие сутки трое украинских военных получили ранения различных степеней вследствие боевых действий. Их эвакуировали в медицинские заведения, где наши защитники получают необходимую квалифицированную помощь", - сказал Гуцуляк.

Относительно обстрелов, на Луганском направлении их было 4. Возле населенного пункта Луганское в сторону украинских позиций боевики выпустили около 20 мин калибров 120 и 82 мм. Также с 19:35 боевики нарушили режим тишины вблизи н.п. Станица Луганская.

"Враг применил стрелковое оружие в направлении оккупированной Николаевки, с целью срыва предварительных договоренностей о разведении сил и средств сторон на этом участке", - отметил Гуцуляк.

На Донецком направлении боевики 15 раз вели огневые провокации в сторону украинських военных. Применялись гранатометы, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Также вблизи Павлополя боевики выпустили около 10 мин калибра 82 мм

"Защитники Украины 10 раз вели адекватный ответный огонь не нарушая минские соглашения и применяли исключительно штатное пехотное вооружение. По данным разведки Объединенных сил, в течение прошлых суток двух оккупантов российско-террористических войск уничтожены, еще трое ранены", - резюмировал представитель Минобороны.

Фото: ситуация на Донбассе 8 ноября (mil.gov.ua)

Напомним, на оккупированной территории Донбасса наблюдатели ОБСЕ обнаружили у боевиков 122 танка, гаубицы, артиллерию и другую тяжелую технику.