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В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    06.06.2018 - 13:11
Иллюстративное фото (Александр_Клименко_facebook_com)
Иллюстративное фото (Александр_Клименко_facebook_com)

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения был зафиксирован 31 прицельный вражеский обстрел

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 5 июня 2018 года, в результате боевых действий трое украинских военных получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вчера, в результате боевых действий трое защитников получили ранения, их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения. Состояние здоровья военных - удовлетворительное", - отметил он.

Как сообщается, всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения был зафиксирован 31 прицельный вражеский обстрел, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ликвидировано 2 боевиков, еще 4 ранены.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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