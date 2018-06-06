В Минобороны подтвердили информацию о трех пострадавших военных на Донбассе

За прошедшие сутки по всей линии соприкосновения был зафиксирован 31 прицельный вражеский обстрел

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 5 июня 2018 года, в результате боевых действий трое украинских военных получили ранения. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Вчера, в результате боевых действий трое защитников получили ранения, их оперативно эвакуировали в медицинские учреждения. Состояние здоровья военных - удовлетворительное", - отметил он.

Как сообщается, всего за прошедшие сутки по всей линии соприкосновения был зафиксирован 31 прицельный вражеский обстрел, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за сутки ликвидировано 2 боевиков, еще 4 ранены.