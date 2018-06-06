На Донбасі за добу ліквідовано 2 бойовиків, ще 4 поранено, - ООС

Упродовж минулої доби, 5 червня, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишалася складною та контрольованою. #ООС #операція_ОС #брифінг На окремих напрямках тривали інтенсивні бойові дії. Напруженою обстановка залишалася в районах населених пунктів Причепилівка, Кримське Новотошківське, що на Луганському напрямку. Нещодавно вночі противник здійснив мінометний обстріл одного з ротних опорних пунктів, що поблизу Станиці-Луганської. Під прикриттям щільного вогню зі стрілецької зброї ворог розпочав спробу захоплення наших позицій. Військовий фельдшер прапорщик Чезар Нікіфореску, який перебував на бойовому чергуванні спостерігачем, зайняв місце кулеметника та відкрив прицільний вогонь у відповідь. Тим часом диверсійно-розвідувальна група противника розпочала обстріл позиції ротного опорного пункту з флангу, намагаючись його захопити. Чезар Нікіфореску миттєво переніс вогонь ДШК в сторону ДРГ противника, чим змусив її відступити. Під час бою військовий фельдшер особисто знищив вогневу точку противника та кілька бойовиків. Своїми вмілими діями він не допустив спроби просування противника в сторону українських позицій. У районі населених пунктів Опитне та Новотроїцьке на Донецькому напрямку противник активізувався з настанням темної пори доби. Разом з тим, окупанти активізували зусилля у розвідці із застосуванням безпілотних літальних апаратів. Так, ранком 5 червня підрозділи радіотехнічних військ зі складу Об’єднаних сил своєчасно виявили та ідентифікували повітряну ціль, якою виявився безпілотник російського виробництва «Орлан-10», а чергові підрозділи зенітних ракетних військ знищили ціль на підльоті до району, який цікавив ворога. Стрілецьку зброю російсько-терористичні війська застосовували на підступах до населених пунктів Лебединське, Широкине та Гнутове, що на Маріупольському напрямку. Загалом окупанти 31 раз порушили режим припинення вогню, з них 11 разів застосовували заборонені Мінськими домовленостями міномети 120 та 82 калібру. За даними розвідки, двох окупантів знищено, чотирьох поранено. Активна оборона позицій підрозділами Об’єднаних сил не дозволила ворогу просування в бік наших рубежів. Під час бойових дій минулої доби три українських військовослужбовця отримали поранення та були госпіталізовані до медичних закладів. З початком поточної доби ситуація суттєвих змін не зазнала. Криміногенна ситуація в районі виконання завдань операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Слідчі управління поліції Донецької області виявили та зібрали докази причетності до діяльності незаконних збройних формувань двох жителів Маріуполя. Встановлено, що в березні 2014 року чоловіки добровільно запропонували свої послуги бойовикам та стали посібниками російсько-окупаційних військ. Чотири роки молодики приховували свою протиправну діяльність. Наразі обом затриманим оголошено про підозру за сприяння представникам незаконних збройних формувань та укриття їх злочинної діяльності. Зловмисникам загрожує до 5 років позбавлення волі. Всього з початку року поліцейські оголосили про підозру 149 учасникам незаконних збройних формувань та їх пособникам. З них встановлено місцезнаходження та затримано – 129, ще 20 – перебувають в розшуку. Контрольні пункти в’їзду – виїзду продовжують працювати у штатному режимі. За вчорашній день на підконтрольну Україні територію прослідувало понад 20 тисяч осіб та близько 5 тисяч транспортних засобів. Двадцятьом особам відмовлено в пропуску через лінію розмежування. Об’єднаними силами продовжується реалізація антикорупційних заходів. Так, на КПВВ «Майорське» громадянин запропонував неправомірну вигоду прикордоннику за пропуск через лінію розмежування партії контрабанди. Факт намагання дачі хабара службовій особі зафіксовано реєстратором, складено акт, матеріали справи передано до Національної поліції України для порушення кримінального провадження. За вчорашній день Співробітниками Державної прикордонної служби України спільно представниками Державної фіскальної служби України зі складу Об'єднаних сил вилучено незаконних товарів на загальну суму майже 50 тисяч гривень. Під час перевірки особистих документів у громадян на контрольно-перепускних пунктах вилучено 4 документи видані окупаційною владою. Військовою контррозвідкою Об’єднаних сил викрито агента терористичної організації так званої ДНР. Поблизу населеного пункту Мар’їнка, Донецької області військовослужбовцями однієї з бригад зі складу Об'єднаних сил затримано мешканця Ясинуватої. Представниками військової контррозвідки Служби безпеки України зі складу Об'єднаних сил встановлено, що вказаний громадянин належить до розвідувально-агентурної мережі противника, який з березня 2018 року за завданням своїх кураторів проводив розвідку військових об’єктів Збройних Сил України в районі міста Мар’їнка. За участь у «непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань» затриманому загрожує в’язниця. Вчора військовослужбовцями Об’єднаних сил супроводжено представників волонтерських організацій до населеного пункту Станиця Луганська. Доставлено гуманітарну допомогу також малозабезпеченим мешканцям міста Авдіївка. Забезпечено безперешкодну роботу працівників “Маріупольавтодор” для відновлення асфальтного покриття в населеному пункті Піонерське. Таким чином ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Підрозділи Об’єднаних сил продовжують виконувати завдання за призначенням. Військово-цивільні адміністрації, правоохоронні органи працюють в штатному режимі. Слава Україні! Представник прес-центру Об'єднаних сил підполковник Віктор Шубец.