В Минобороны подтвердили информацию о ранении украинского военного на Донбассе

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 19 марта 2018 года, пострадал один украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Его доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Как отметил представитель Минобороны, военный пострадал в результате обстрелов на Донецком направлении.

Гуцуляк также отметил, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что за прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции (АТО) на Донецком направлении, один украинский защитник ранен.