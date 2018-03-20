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В Минобороны подтвердили информацию о ранении украинского военного на Донбассе

НовостиПроисшествия    20.03.2018 - 13:00
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)
Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Состояние здоровья военного - удовлетворительное

В результате боевых действий на Донбассе за минувшие сутки, 19 марта 2018 года, пострадал один украинский военный. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

"В результате вражеского обстрела получил ранение один украинский военнослужащий. Его доставили в военно-мобильный госпиталь. Состояние здоровья нашего защитника - удовлетворительное", - сообщил Гуцуляк.

Как отметил представитель Минобороны, военный пострадал в результате обстрелов на Донецком направлении.

Гуцуляк также отметил, что ситуация в районе проведения операции находится под контролем наших военнослужащих.

Напомним, ранее в штабе АТО сообщали, что за прошедшие сутки российские оккупанты в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции (АТО) на Донецком направлении, один украинский защитник ранен.

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Теги: Министерство обороны Украины, Донбасс, Новости АТО
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