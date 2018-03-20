В Міноборони підтвердили інформацію про поранення українського військового на Донбасі

Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 19 березня 2018 року, постраждав один український військовий. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український військовослужбовець. Його доставлено до військового-мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Як зазначив представник Міноброни, військовий постраждав внаслідок обстрілу на Донецькому напрямку.

Гуцуляк також зазначив, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем наших військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомляли, що упродовж минулої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я та обстріляли опорний пункт сил антитерористичної операції (АТО) на Донецькому напрямку, одного українського захисника поранено.