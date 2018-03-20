Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

В Міноборони підтвердили інформацію про поранення українського військового на Донбасі

НовиниНадзвичайні події    20.03.2018 - 13:00
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Стан здоров’я військового - задовільний

Внаслідок бойових дій на Донбасі за минулу добу, 19 березня 2018 року, постраждав один український військовий. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

"Внаслідок ворожого обстрілу отримав поранення один український військовослужбовець. Його доставлено до військового-мобільного госпіталя. Стан здоров’я нашого захисника - задовільний", - повідомив Гуцуляк.

Як зазначив представник Міноброни, військовий постраждав внаслідок обстрілу на Донецькому напрямку.

Гуцуляк також зазначив, що ситуація в районі проведення операції перебуває під контролем наших військовослужбовців.

Нагадаємо, раніше у штабі АТО повідомляли, що упродовж минулої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я та обстріляли опорний пункт сил антитерористичної операції (АТО) на Донецькому напрямку, одного українського захисника поранено. 

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
ОБСЄ повідомила про збільшення кількості вибухів у Донецькій області У Мінсоцполітики назвали кількість зареєстрованих переселенців з Донбасу та Криму
Теги: Міністерство оборони України, Донбас, Новини АТО
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top