У зоні АТО за добу поранено одного українського військового

Упродовж минулої доби російські окупанти в черговий раз порушили умови перемир’я та обстріляли опорний пункт сил антитерористичної операції (АТО) на Донецькому напрямку, одного українського захисника поранено. Про це повідомив прес-центр штабу АТО у Facebook.

Так, агресор вів вогонь зі стрілецької зброї по укріпленнях українських захисників поблизу Новогригорівки.

На Луганському напрямку режиму всеохоплюючого припинення вогню дотримувалися повністю.

#АТОподії #АТОречник #Donbas #spokesperson #statement Зведення Прес-центру штабу АТО за добу 19 березня 2018... Опубліковано Прес-центр штабу АТО 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, згідно з даними української розвідки, Російська Федерація поширює чутки про поновлення активних бойових дій на окупованому Донбасі через зміну Україною формату проведення антитерористичної операції.

Крім того, командування РФ на Донбасі додатково нарощує ідеологічну та виховну роботу в підрозділах російських військових, що пов’язано з посиленням сумнівів серед військових щодо правильності зовнішньополітичного курсу російського керівництва та легітимності окупаційних адміністрацій.