У Міноборони підтвердили інформацію про втрати українських військових на Донбасі

За добу бойовики 43 рази обстрілювали сили ООС

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 18 серпня 2018 року, загинули двоє військових, ще двох поранено. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Як зазначається, за добу бойовики 43 рази обстрілювали сили ООС, українські військові відкривали вогонь у відповідь.

"Внаслідок російської збройної агресії вчора Україна втратила одразу двох героїв. Зранку та ввечері 18 серпня, під час бойових дій із оборони України, загинули двоє наших військовослужбовців зі складу об’єднаних сил, 1988 та 1997 років народження", - повідомив Гуцуляк.

Крім того, за словами представника Міноборони, вчора двоє військових отримали поранення різних ступенів.

Також Гуцуляк зазначив, що станом на 12:00 19 серпня на Донбасі зафіксовано 5 обстрілів з боку бойовиків. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше про двох загиблих та двох поранених військових на Донбасі повідомляли у штабі ООС.