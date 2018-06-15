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В Минобороны подтвердили информацию о потерях украинских военных на Донбассе

НовостиПроисшествия    15.06.2018 - 12:46
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

За сутки на Донбассе были ликвидированы 12 боевиков, еще 10 ранены

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 14 июня 2018 года, погибли двое украинских военных, еще 6 получили ранения. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за минувшие сутки два военнослужащие объединенных сил погибли, и шесть украинских защитников получили ранения", - сообщил он.

Как отмечается, за минувшие сутки на Донбассе было зафиксировано 33 обстрела, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, в Минобороны отметили, что по данным разведки, в течение 14 июня на Донбассе были ликвидированы 12 боевиков, еще 10 ранены.

Напомним, ранее сообщалось, что миссия ОБСЕ готова содействовать усилиям для улучшения благосостояния население Донбасса.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс, ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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