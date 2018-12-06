У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Фото: українські військові (turchynov.com)

Вчора на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 5 грудня 2018 року, у ході бойових дій поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення спікера Міністерства оборони України Олександра Мотузяника.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі бойовики 15 разів обстрілювали українські позиції, зокрема, шість разів бойовики застосовували міномети.

"Минулої доби, внаслідок бойових дій жоден український захисник не загинув, один військовослужбовець дістав поранення", - повідомив Мотузяник, зазначивши, що наразі стан постраждалого задовільний, він знаходиться військовому шпиталі.

Крім того, за даними розвідки, вчора на Донбасі було ліквідовано трьох бойовиків, ще двох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні, 6 грудня, Верховна рада України підтримала в другому читанні законопроект про протимінну діяльність в Україні. Відповідно до закону, в Україні буде створено Центр протимінних операцій.

Також повідомлялося, що за даними української сторони СЦКК, бойовики на Донбасі маскують свої дії в районі Станиці Луганської під обстріли підрозділів Збройних сил України.