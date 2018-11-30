В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Фото: украинские военные (facebook.com/ato news)

Вчера на Донбассе было зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 29 ноября 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства обороны Украины Максима Прауту.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 14 прицельных обстрелов со стороны пророссийских боевиков. Украинские военные 8 раз открывали огонь в ответ.

"Во время боевых действий один военнослужащий объединенных сил получил ранения. Кроме того, в ходе боевого столкновения пропал без вести солдат Сергей Проданюк", - сообщил Праута.

Кроме того, в Минобороны сообщили, что сегодня, 30 ноября, боевики выпустили 1 мину калибра 82 мм по позициям украинских военных неподалеку Гнутово. Потерь в рядах ООС нет.

Напомним, ранее сообщалось, что контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на Донбассе за минувшие сутки пересекли 34,4 тысячи человек.

Отметим, КПВВ на Донбассе завтра, 1 декабря, перейдут на зимний график работы.