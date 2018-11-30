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У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Новини » Надзвичайні події    30.11.2018 - 12:43
У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового
Фото: українські військові (facebook.com/ato news)

Вчора на Донбасі було зафіксовано 14 прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 29 листопада 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на спікера Міністерства оборони України Максима Прауту.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 14 прицільних обстрілів з боку проросійських бойовиків. Українські військові 8 разів відкривали вогонь у відповідь.

"Під час бойових дій один військовослужбовець об’єднаних сил отримав поранення. Окрім того, в ході бойового зіткнення зник безвісти солдат Сергій Проданюк", - повідомив Праута.

Крім того, у Міноборони повідомили, що сьогодні, 30 листопада, бойовики випустили 1 міну калібру 82 мм по позиціях українських військових неподалік Гнутового. Втрат у лавах ООС немає.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрольні пункти в'їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, за минулу добу перетнули 34,4 тисячі осіб.

Відзначимо, КПВВ на Донбасі завтра, 1 грудня, перейдуть на зимовий графік роботи.

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