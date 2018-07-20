В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости Происшествия 20.07.2018 - 12:54
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)
Иллюстративное фото (mil.gov.ua)

Раненого на Донбассе военного эвакуировали в госпиталь

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) сегодня, 20 июля 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, Гуцуляк сообщил, что военный получил ранения сегодня утром, когда боевики обстреливали украинские позиции вблизи Водяного и Широкино, обстрелы велись из стрелкового оружия и гранатометов.

"Его эвакуировали, и теперь нашему защитнику предоставляется вся необходимая квалифицированная помощь в военном мобильном госпитале", - сообщили в Минобороны.

Вместе с тем, Гуцуляк добавил, что за минувшие сутки, 19 июля, на Донбассе обошлось без жертв среди украинских военных.

Напомним, ранее об одном пострадавшем военном сообщали в штабе ООС.

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Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС