В Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Пораненого на Донбасі військового евакуювали до госпіталю

На Донбасі у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) сьогодні, 20 липня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, Гуцуляк повідомив, що військовий отримав поранення сьогодні вранці, коли бойовики обстрілювали українські позиції поблизу Водяного та Широкиного, обстріли велися зі стрілецької зброї та гранатометів.

"Його евакуйовано, й наразі нашому захиснику надається уся необхідна кваліфікована допомога у військовому мобільному госпіталі", - повідомили у Міноборони.

Разом з тим, Гуцуляк додав, що за минулу добу, 19 липня, на Донбасі обійшлося без жертв серед українських військових.

Нагадаємо, раніше про одного постраждалого військового повідомляли у штабі ООС.