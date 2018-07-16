В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости Происшествия 16.07.2018 - 12:52
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбассе (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе за сутки 29 раз обстреливали силы ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 15 июля 2018 года, ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по словам представителя украинского оборонного ведомства, боевики за прошедшие сутки продолжали обстреливать позиции сил ООС на Донбассе. В частности, военные зафиксировали 29 обстрелов.

"Вследствие боевых действий 15 июля один наш военнослужащий получил ранения", - заявил Гуцуляк, добавив, что военного госпитализировали, сейчас состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе совершили обстрел украинских пограничников.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный В течение суток боевики 5 раз нарушили режим прекращения огня
Темы: Новости ООС    Теги:  Донбасс,  ООС,  обстрел  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС