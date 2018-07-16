В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Боевики на Донбассе за сутки 29 раз обстреливали силы ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за сутки, 15 июля 2018 года, ранения получил один украинский военнослужащий. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по словам представителя украинского оборонного ведомства, боевики за прошедшие сутки продолжали обстреливать позиции сил ООС на Донбассе. В частности, военные зафиксировали 29 обстрелов.

"Вследствие боевых действий 15 июля один наш военнослужащий получил ранения", - заявил Гуцуляк, добавив, что военного госпитализировали, сейчас состояние его здоровья оценивают как удовлетворительное.

Напомним, ранее сообщалось, что сегодня боевики на Донбассе совершили обстрел украинских пограничников.