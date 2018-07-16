У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Бойовики на Донбасі за добу 29 разів обстрілювали сили ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за добу, 15 липня 2018 року, поранення отримав один український військовослужбовець. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за словами представника українського оборонного відомства, бойовики за минулу добу продовжували обстрілювати позиції сил ООС на Донбасі. Зокрема, військові зафіксували 29 обстрілів.

"Внаслідок бойових дій 15 липня один наш військовослужбовець отримав поранення", - заявив Гуцуляк, додавши, що військового було госпіталізовано, наразі стан його здоров’я оцінюють як задовільний.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що сьогодні бойовики на Донбасі здійснили обстріл українських прикордонників.