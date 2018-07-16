Боевики обстреляли пограничников в дорожном коридоре "Горловка-Бахмут", - ООС

Одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины, на которой двигались пограничники

В понедельник, 16 июля 2018 года, боевики на Донбассе в дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" обстреляли пограничный наряд из состава Объединенных сил, который двигался на бронеавтомобиле. Об этом сообщает пресс-центр Операции объединенных сил на своей странице в Facebook.

Отмечается, что провокация произошла накануне встречи глав США и России Дональда Трампа и Владимира Путина.

"За несколько часов до встречи Дональда Трампа и Владимира Путина российские оккупационные войска прибегли к очередной провокации. Сегодня, в дорожном коридоре "Горловка-Бахмут" в 6:00 утра, когда начал свою работу контрольный пункт въезда/выезда "Майорск", с временно оккупированной территории Украины был обстрелян пограничный наряд из состава Объединенных сил, который двигался на бронеавтомобиле "Кугуар" к блокпосту первого оборонительного рубежа "Майорское", - говорится в сообщении.

Фото: обстрел

В пресс-центре отметили, что одна из пуль попала в лобовое стекло бронемашины. В результате обстрела украинские пограничники не пострадали.

"В результате обстрела, одна из пуль калибром 7,62 мм попала в лобовое стекло бронемашины пограничников. К счастью, гражданских лиц в зоне поражения не было, поскольку работа на КПВВ в то время только началась. В результате обстрела персонал ГНС Украины не пострадал", - сообщили в пресс-центре.

Напомним, за прошедшие сутки, 15 июля, в районе проведения операции Объединенных сил (ООС) на Донбассе боевики 29 раз открывали огонь по позициям ВСУ, в том числе один раз с запрещенного вооружения, был ранен один украинский военнослужащий.