В Минобороны подтвердили информацию об одном пострадавшем на Донбассе военном

Новости Происшествия 12.07.2018 - 12:47
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)
Фото: украинские военные (mil.gov.ua)

Боевики на Донбассе 17 раз открывали огонь по силам ООС

В районе проведения операции объединенных сил (ОСС) на Донбассе за минувшие сутки, 11 июля 2018 года, ранения получил один украинский военный. Об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по информации оборонного ведомства, за сутки боевики 17 раз открывали огонь по позициям украинских военных.

"В результате боевых действий 11 июля один наш военнослужащий получил ранения", - сообщил Гуцуляк, отметив, что военный сейчас госпитализирован.

Напомним, ранее о раненом на Донбассе военном сообщали в штабе ООС.

Отметим, вчера в ходе заседания контактной группы представитель ОБСЕ заявил об уменьшении числа обстрелов на Донбассе с 1 июля - после введения "хлебного перемирия". Так, число обстрелов на Донбассе уменьшилось на 80%.

На Донбассе за сутки ранен один украинский военный Боевики за день дважды обстреливали позиции ООС, - штаб
Темы: Новости ООС    Теги:  Министерство обороны РФ,  Донбасс,  ООС  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС