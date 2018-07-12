У Міноборони підтвердили інформацію про одного постраждалого на Донбасі військового

Бойовики на Донбасі 17 разів відкривали вогонь по силам ООС

У районі проведення операції об'єднаних сил (ОСС) на Донбасі за минулу добу, 11 липня 2018 року, поранення отримав один український військовий. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за інформацією оборонного відомства, за добу бойовики 17 разів відкривали вогонь по позиціях українських військових.

"Внаслідок бойових дій 11 липня один наш військовослужбовець отримав поранення", - повідомив Гуцуляк, зазначивши, що військового наразі госпіталізовано.

Нагадаємо, раніше про пораненого на Донбасі військового повідомляли у штабі ООС.

Відзначимо, вчора в ході засідання контактної групи представник ОБСЄ заявив про зменшення числа обстрілів на Донбасі з 1 липня - після введення "хлібного перемир'я". Так, число обстрілів на Донбасі зменшилося на 80%.