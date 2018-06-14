У Міноборони підтвердили інформацію про 4 постраждалих на Донбасі військових

Протягом доби на Донбасі було знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 13 червня 2018 року, постраждали 4 українських військових. Про це на брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник.

"Внаслідок бойових дій четверо українських захисників отримали поранення. Їх було невідкладно евакуйовано до військових госпіталів", - повідомив він.

Як повідомили в Міноборони, за минулу добу на Донбасі було зафіксовано 33 ворожих обстріли, українські захисники 21 раз відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, Мотузяник повідомив, що заа інформацією розвідки, протягом доби на Донбасі було знищено одного та поранено п’ятьох бойовиків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що минулої доби бойовики на Донбасі застосовували артилерію і міномети проти сил ООС.