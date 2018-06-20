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Интервью

В Минобороны подтвердили информацию о 3 пострадавших на Донбассе военных

НовостиПроисшествия    20.06.2018 - 12:46
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)
Фото: ООС на Донбассе (facebook.com/28brigade)

На Донбассе за минувшие сутки боевики 26 раз обстреливали украинские позиции

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 19 июня 2018 года, пострадали 3 украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

"Во время боевых действий за прошедшие сутки трое наших военнослужащих получили ранения. Их оперативно доставили в лечебные учреждения, состояние их здоровья характеризуется как удовлетворительное", - сообщил он.

Так, по информации Минобороны, на Донбассе за минувшие сутки боевики 26 раз обстреливали украинские позиции, украинские военные 16 раз открывали огонь в ответ.

Кроме того, отмечается, что по информации разведки, на Донбассе за минувшие сутки были ранены трое боевиков.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе за время боевых действий, с 14 апреля 2014 года до 15 мая 2018 года, погибли более 2,7 тыс. гражданских лиц.

В Луганской области на растяжке боевиков подорвался мирный житель КПВВ на Донбассе за сутки пересекли 45 тыс. человек
Теги публикации: Министерство обороны Украины, Донбасс  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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