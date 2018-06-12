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Інтерв'ю

В Міноборони підтвердили інформацію про 3 постраждалих на Донбасі військових

НовиниНадзвичайні події    12.06.2018 - 12:55
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)
Фото: ООС на Донбасі (mil.gov.ua)

Бойовики 11 разів обстрілювали сили ООС

В зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі за минулу добу, 11 червня 2018 року, поранення отримали троє українських військових. Про це на брифінгу повідомив представник Міністерства оборони України Максим Праута.

"Під час ведення бойових дій троє українських захисників отримали поранення. Їх було невідкладно евакуйовано до одного з військових мобільних госпіталів", - повідомив він.

Як зазначається, за минулу добу, 11 червня, на Донбасі було зафіксовано 27 обстрілів з боку бойовиків, українські військові 14 разів відкривали вогонь у відповідь.

Крім того, зазначається, що за даними розвідки, протягом минулої доби на Донбасі було ліквідовано двох бойовиків, ще трьох поранено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у ОБСЄ констатували збільшення порушень режиму припинення вогню в Донецькій області.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, Донбас, ООС  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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