В Минобороны подтвердили информацию о 2 пострадавших на Донбассе военных

Боевики 21 раз обстреливали силы ООС

На Донбассе в зоне проведения операции объединенных сил (ООС) за сутки, 23 июля, ранения получили двое украинских военных. Об этом в ходе брифинга сообщил спикер Министерства обороны Украины Дмитрий Гуцуляк.

Так, по данным Минобороны за 23 июля силы ООС зафиксировали на Донбассе 21 обстрел со стороны боевиков.

"В результате боевых действий двое украинских военных получили ранения различных степеней", - сообщил Гуцуляк, добавив, что раненых отправили в госпитали, где им оказывают помощь.

Кроме того, по информации оборонного ведомства, сегодня, 24 июля, на Донбассе силы ООС уже зафиксировали 5 обстрелов со стороны боевиков, все обстрелы были на Донецком направлении. Сегодня в ходе боевых действий ни один военный не погиб и не получил ранения.

Напомним, ранее о двух раненых на Донбассе военных сообщали в штабе ООС.