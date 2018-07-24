В Міноборони підтвердили інформацію про 2 постраждалих на Донбасі військових

Бойовики 21 разів обстрілювали сили ООС

На Донбасі у зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) за добу, 23 липня, поранення отримали двоє українських військових. Про це у ході брифінгу повідомив спікер Міністерства оборони України Дмитро Гуцуляк.

Так, за даними Міноборони за 23 липня сили ООС зафіксували на Донбасі 21 обстріл з боку бойовиків.

"Внаслідок бойових дій двоє українських військових отримали поранення різних ступенів", - повідомив Гуцуляк, додавши, що поранених направили до госпіталів, де їм надають допомогу.

Крім того, за інформацією оборонного відомства, сьогодні, 24 липня, на Донбасі сили ООС вже зафіксували 5 обстрілів з боку бойовиків, всі обстріли були на Донецькому напрямку. Сьогодні у ході бойових дій ні один військовий не загинув та не отримав поранення.

Нагадаємо, раніше про двох поранених на Донбасі військових повідомляли у штабі ООС.