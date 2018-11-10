В Минобороны подтвердили гибель 2 украинских военных

Фото: украинские военные (flickr.com/ministryofdefenceua)

За прошедшие сутки на Донбассе было зафиксировано 9 обстрелов со стороны боевиков

В зоне проведения операции объединенных сил (ООС) на Донбассе за минувшие сутки, 9 ноября 2018 года, погибли двое украинских военных. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Министерства обороны Украины.

По данным Минобороны, вчера на Донбассе было зафиксировано 9 обстрелов со стороны пророссийских боевиков. В частности, боевики 3 раза использовали миномет для обстрела позиций украинских войск. Во время минометных обстрелов российско-оккупационные войска выпустили по меньшей мере 20 боеприпасов 120-го и 10 мин 82-го калибра.

"За прошедшие сутки вследствие боевых действий двое наших военнослужащих получили ранения не совместимые с жизнью. Это произошло на Луганском направлении во время вражеских обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным Минобороны, по состоянию на 12 часов 10 ноября на Донбассе зафиксировано 2 вражеских обстрела на Донецком направлении. Потерь среди подразделений Объединенных сил нет.

Фото: ситуация на Донбассе по состоянию на 10 ноября

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что 11 ноября 2018 года на оккупированном Донбассе запланировано проведение "выборов". По словам секретаря СНБО Александра Турчинова, "выборы" в ОРДЛО являются полной дискредитацией минских соглашений. Он также отметил, что все причастные будут привлечены к уголовной ответственности.