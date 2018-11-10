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У Міноборони підтвердили загибель 2 українських військових

Новини » Надзвичайні події    10.11.2018 - 13:59
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)
Фото: українські військові (flickr.com/ministryofdefenceua)

Минулої доби на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів з боку бойовиків

У зоні проведення операції об'єднаних сил (ООС) на Донбасі, за минулу добу, 9 листопада 2018 року, загинули двоє українських військових. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр Міністерства оборони України.

За даними Міноборони, вчора на Донбасі було зафіксовано 9 обстрілів з боку проросійських бойовиків. Зокрема, бойовики 3 рази використали міномет для обстрілу позицій українських військ. Під час мінометних обстрілів російсько-окупаційні війська випустили щонайменше 20 боєприпасів 120-го та 10 мін 82-го калібру.

"Минулої доби внаслідок бойових дій двоє наших військовослужбовців отримали поранення не сумісні з життям. Це сталося на Луганському напрямку під час ворожих обстрілів", - йдеться у повідомленні.

Крім того, за даними Міноборони, станом на 12 годину 10 листопада на Донбасі зафіксовано 2 ворожі обстріли на Донецькому напрямку. Втрат серед підрозділів Об'єднаних сил немає.

Карта ООС

Фото: ситуація на Донбасі станом на 10 листопада

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 11 листопада 2018 року на окупованому Донбасі заплановано проведення "виборів". За словами секретаря РНБО Олександра Турчинова, "вибори" в ОРДЛО є повною дискредитацією мінських угод. Він також зазначив, що всі причетні будуть притягнені до кримінальної відповідальності.

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