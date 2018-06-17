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В Минобороны подтвердили данные о двух раненых бойцах за минувшие сутки

НовостиПроисшествия    17.06.2018 - 13:42
Иллюстративное фото ((mil.gov.ua)
Иллюстративное фото ((mil.gov.ua)

Военнослужащие были эвакуированы в госпиталь, угрозы их жизни нет

Во время боевых действий за прошедшие сутки двое украинских военных получили ранения. Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузяник, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

"Сейчас их жизням ничего не угрожает. Военнослужащие были эвакуированы в госпиталь", - заявил Мотузяник.

По словам представителя Минобороны, с начала суток 17 июня потерь среди наших защитников нет.

За прошедшие сутки активность боевиков российско-оккупационных войск не уменьшилась. На луганском направлении зафиксировано 7 прицельных обстрелов. На донецком направлении за прошедшие сутки противник совершил 19 вражеских провокаций.

Наши войска ведут активную оборону и 9 раз открывали огонь в ответ из штатного пехотного вооружения.

Напомним, ранее сообщалось, что на протяжении прошлых суток, 16 июня, боевые действия продолжались на отдельных направлениях. Российско-оккупационные войска нарушили режим прекращения огня 27 раз, из них 5 раз применяли тяжелое вооружение. Во время боевых действий в минувшие сутки два наших воина получили ранения.

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Теги публикации: Министерство обороны Украины, раненые, Донбасс, Российская Федерация  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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