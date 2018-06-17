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Інтерв'ю

В Міноборони підтвердили дані про двох поранених бійців за минулу добу

НовиниНадзвичайні події    17.06.2018 - 13:42
Ілюстративне фото ((mil.gov.ua)
Ілюстративне фото ((mil.gov.ua)

Військовослужбовці були евакуйовані в лікарню, загрози їх життю немає

Під час бойових дій за минулу добу двоє українських військових отримали поранення. Про це повідомив спікер Міністерства оборони України Олександр Мотузяник, йдеться в повідомленні пресс-служби відомства.

"Зараз їхньому життю нічого не загрожує. Військовослужбовці були евакуйовані в госпіталь", - заявив Мотузяник.

За словами представника Міноборони, з початку доби 17 червня втрат серед наших захисників немає.

За минулу добу активність бойовиків російсько-окупаційних військ не зменшилася. На луганському напрямку зафіксовано 7 прицільних обстрілів. На донецькому напрямку за минулу добу противник здійснив 19 ворожих провокацій.

Наші війська ведуть активну оборону і 9 разів відкривали вогонь у відповідь з штатного піхотного озброєння.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що упродовж минулої доби, 16 червня, бойові дії тривали на окремих напрямках. Російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню 27 разів, з них 5 разів застосовували важке озброєння. Під час бойових дій в минулу добу два наших воїна отримали поранення.

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Теги публікації: Міністерство оборони України, раненые, Донбас, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС
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