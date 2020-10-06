Минобороны планирует закупить до 48 ударно-разведывательных дронов Bayraktar

Министерство обороны планирует приобрести до 12 турецких комплексов Bayraktar TB2. Каждый из них состоит из четырех ударно-разведывательных беспилотников.

Об этом генеральный директор компании "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря рассказал в интервью LB.ua.

"Нас интересует развитие ударных беспилотных авиационных комплексов Bayraktar TB2, поскольку Минобороны Украины, согласно видениям развития ВСУ, планирует закупить от 6 до 12 таких ударных комплексов в ближайшее время, а в комплекс входят четыре беспилотника и одна базовая станция", - сказал он.

Также он добавил, что крупноузловая сборка таких комплексов планируется на территории Украины в рамках совместного производства.

"Стоимость каждого комплекса в таком случае уменьшится на 35%. В том числе с учетом импортных комплектующих, которые и сама Турция закупает. Сейчас идет выбор места для локализации такого производства", - уточнил Ноздря.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что беспилотники Bayraktar TB2 изготовлены в Турции и способны в течение 12 часов вести наблюдение и наносить высокоточные удары.