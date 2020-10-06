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Міноборони планує закупити до 48 ударно-розвідувальних дронів Bayraktar

Автор: Андрій Козловський

Міністерство оборони планує придбати до 12 турецьких комплексів Bayraktar TB2. Кожен з них складається із чотирьох ударно-розвідувальних безпілотників.

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Про це генеральний директор компанії "Укрспецекспорт" Вадим Ноздря розповів в інтерв'ю LB.ua.

"Нас цікавить розвиток виробництва ударних безпілотних авіаційних комплексів Bayraktar TB2, оскільки Міноборони України, згідно з візією розвитку ЗСУ, планує закупити від 6 до 12 таких ударних комплексів найближчим часом, а до комплексу входять чотири безпілотники та одна базова станція", - сказав він.

Також він додав, що великовузлова збірка таких комплексів планується на території України в межах спільного виробництва.

"Вартість кожного комплексу у такому разі зменшиться на 35%. У тому числі з урахуванням імпортних комплектуючих, які й сама Туреччина закуповує. Наразі триває вибір місця для локалізації такого виробництва", - уточнив Ноздря.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що безпілотники Bayraktar TB2 виготовлені в Туреччині та здатні протягом 12 годин вести спостереження та завдавати високоточних ударів.

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