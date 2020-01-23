Минобороны планирует купить дорогую технику, которая не подходит для АТО, - журналист

Двухосные бронеавтомобили массой в 15 тонн типа "Козак-2" и "Варта", которые поданы на утверждение министру обороны Андрею Загороднюку в рамках проекта Гособоронзаказа на 2020 год, не подходят для эксплуатации в вязком черноземе Донбасса. Об этом сообщил на своей странице в Facebook журналист Юрий Бутусов.

По словам журналиста, подобная техника придумана американцами для эксплуатации в Африке и на ближнем Востоке, и не подходит для военных действий в условиях АТО, где проходимость тяжелая даже для гусеничной техники. Кроме того, по его данным, тяжелая 15-тонная машина очень медленная и заметная - высока вероятность обнаружения и поражения.

"Подобные бронеавтомобили похожи на защищенный броней автобус и применяются для очень ограниченного спектра задач, поскольку требуют либо сухой погоды и твердого грунта, либо хороших дорог. На случай войны с РФ нужна техника, которая пройдет везде и укроется везде…достаточно экономична, которая может быстро перебросить на опасное направление миномет, пулемет, ракетный комплекс, забрать раненых, подвезти боеприпасы и снабжение. Подобные машины в Украине есть ("Дозор", "Новатор", "Козак-1", "Кугуар", "Спартан"), если Минобороны поставит производителям задачу под гарантии государственных закупок – появятся и новые модели. Но, техническое задание на украинские легкие бронеавтомобили поставлено не будет – ВСУ не собираются их закупать в 2020 году вообще, только 15-тонные машины", - написал журналист.

Бутусов поставил под сомнение прозрачность закупок, поскольку они не учитывают реальную потребность войск (никто не советовался с боевыми командирами), а цены на бронеавтомобили завышены.

"Колесные бронеавтомобили "Козак-2" армия планирует купить по цене примерно в 10 миллионов гривен, это не менее 400 тысяч долларов. Бюджет закупки партии в 140 машин - не менее 1,4 миллиарда гривен. Цена закладывается примерно на 2 миллиона выше, чем при закупках 18-го года - надеюсь, этому тоже есть какое-то обоснование у тех, кто планирует такую закупку", - комментирует Бутусов.

Стоит отметить, что ранее военный эксперт Юрий Колесников высказал еще более критическую оценку покупке ненужных, по его мнению, на передовой бронеавтомобилей "Козак-2".

"К сожалению, после смены власти, в Минобороны ничего не изменилось - практически неприкрыто, предпринимается попытка украсть только на одной закупке бронемашин около 300 млн. грн. Большинство комплектующих "Козак-2" – импортные, после укрепления гривны общая цена бронеавтомобиля должна была снизиться, но согласно проекту Гособоронзаказа – каждый "Козак-2", существенно подорожал… Разрекламированные РНБО и Минобороны, национальные испытания проводились для отвода глаз и не влияли на выбор образцов техники для последующего участия в тендере. Да и сам тендер вообще не проводился! Комиссия во главе с первым заместителем министра обороны Руснаком выполнила роль ширмы для коррупционной сделки", - написал Колесников на своей странице в Facebook.

В свою очередь, Бутусов предложил на заседание комитета по обороне ВР пригласить командиров боевых рот и батальонов для обсуждения реальных потребностей армии и формирования новой доктрины современных боевых действий.