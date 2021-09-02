Минобороны и Пентагон подписали рамочное соглашение о партнерстве: что оно предусматривает

Министерство обороны Украины и Пентагон подписали рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства. Это является важнейшим базовым документом, который создает возможности для усиления сотрудничества между Украиной и США в сфере обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Минобороны .

Подписанное соглашение имеет целью сосредоточение безопасности помощи США для противодействия российской агрессии и возвращения оккупированных территорий Украины.

"Благодаря партнерскому сотрудничеству с Соединенными Штатами Америки мы получим новые действенные, в том числе ресурсные, инструменты для развития мощных и современных Вооруженных сил Украины", - пояснили в Минобороны.

В министерстве добавили, что соглашение также создает возможности для поддержки со стороны США в проведении реформ в сфере обороны, чтобы Украина стала полноправным членом НАТО.