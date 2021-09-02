Міноборони та Пентагон підписали рамкову угоду про партнерство: що вона передбачає

Міністерство оборони України та Пентагон підписали рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства. Це є найважливішим базовим документом, який створює можливості для посилення співпраці між Україною та США у сфері оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міноборони .

Підписана угода має на меті зосередження безпекової допомоги США для протидії російській агресії та повернення окупованих територій України.

"Завдяки партнерській співпраці зі Сполученими Штатами Америки ми отримаємо нові дієві, у тому числі ресурсні, інструменти для розбудови могутніх та сучасних Збройних сил України", - пояснили в Міноборони.

У міністерстві додали, що угода також створює можливості для підтримки з боку США у проведенні реформ у сфері оборони, щоб Україна стала повноправним членом НАТО.