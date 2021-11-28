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Минобороны осудило публикацию материалов, которые могут поставить под угрозу жизни воинов

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Киев, Воскресенье 28 ноября 2021 19:18
Минобороны осудило публикацию материалов, которые могут поставить под угрозу жизни воинов Фото: Минобороны осудило публикацию материалов, которые могут поставить под угрозу жизнь воинов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Министерство обороны Украины категорически осуждает публикацию любых материалов, которые могут поставить под угрозу жизни наших воинов и информационную безопасность Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на сайт Минобороны.

"На фоне того, что наши западные партнеры постоянно заявляют о высокой вероятности эскалации в Украине и данные наших исследований о присутствии российских войск вдоль украинской границы совпадают, Российская Федерация ищет малейший повод для провокаций и реализации своих намерений", - говорится на сайте министерства.

Так, в министерстве осудили видео, опубликованное в Facebook Юрием Бутусовым, на котором производится выстрел из 152-мм пушки-гаубицы Д-20.

"В условиях гибридной войны враг уже начал использовать это видео в своих пропагандистских интересах. Это повышает опасность провокационных действий со стороны российско-оккупационных войск и подконтрольных им формирований, усиление обстрелов позиций Объединенных Сил, поскольку российская сторона регулярно использует тактику обвинений на опережение для прикрытия собственных преступлений", - говорится в заявлении.

В Минобороны также подчеркнули, что Вооруженные силы Украины придерживаются Минских договоренностей, не применяют средства поражения калибром свыше 100 мм и открывают огонь исключительно в ответ в случаях, когда действия российских оккупационных войск создают угрозу для жизни и здоровья украинских воинов и мирных граждан.

"Для установления объективных обстоятельств, зафиксированных на обнародованном видео, по поручению Главнокомандующего ВСУ начата проверка фактов возможного нарушения должностными лицами служебных обязанностей и правил обращения с оружием", - добавили в министерстве.

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