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Міноборони засудило публікацію матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя воїнів

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Київ, Неділя 28 листопада 2021 19:18
Міноборони засудило публікацію матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя воїнів Фото: Міноборони засудило публікацію матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя воїнів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Міністерство оборони України категорично засуджує публікацію будь-яких матеріалів, які можуть поставити під загрозу життя наших воїнів та інформаційну безпеку України.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на сайт Міноборони.

"На тлі того, що наші західні партнери постійно заявляють про високу ймовірність ескалації в Україні і дані наших розвідок про присутність російських військ вздовж українського кордону збігаються, Російська Федерація шукає найменший привід для провокацій та реалізації своїх намірів", - йдеться на сайті міністерства.

Так, в міністерстві засудили відео, опубліковане в Facebook Юрієм Бутусовим, на якому здійснюється постріл зі 152-мм гармати-гаубиці Д-20.

"В умовах гібридної війни ворог вже почав використовувати це відео у своїх пропагандистських інтересах. Це підвищує небезпеку провокативних дій з боку російсько-окупаційних військ та підконтрольних їм формувань, посилення обстрілів позицій Об’єднаних Сил, оскільки російська сторона регулярно використовує тактику звинувачень на випередження для прикриття власних злочинів", - говориться в заяві.

В Міноборони також наголосили, що Збройні сили України дотримуються Мінських домовленостей, не застосовують засоби ураження калібром понад 100 мм та відкривають вогонь виключно у відповідь у випадках, коли дії російських окупаційних військ створюють загрозу для життя і здоров’я українських воїнів та мирних громадян.

"Для встановлення об’єктивних обставин, зафіксованих на оприлюдненому відео, за дорученням Головнокомандувача ЗСУ розпочато перевірку фактів можливого порушення посадовими особами службових обов’язків та правил поводження зі зброєю", - додали в міністерстві.

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