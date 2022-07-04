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В Минобороны опровергли фейк об ограничении на выезд женщин за границу

Фото: Анна Маляр, заместитель министра обороны Украины (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Евгений Прокопенко

В российском медиапространстве в очередной раз запустили фейк о мобилизации женщин в Украине. Этот фейк подхватили и в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя министра обороны Украины Анну Маляр.

По ее словам, с 24 февраля ни одной женщины принудительно в Украине не мобилизовали, как собственно и до того - с 2014 года. В ВСУ нет необходимости в принудительной мобилизации женщин.

"Никаких ограничений, связанных с мобилизацией, для пересечения границы в отношении женщин нет и по состоянию на сейчас такие ограничения не планируются", - сказала Маляр.

Напомним, в СНБО навели самые популярные слухи и фейки, которые распространяют пропагандисты и обсуждает население. В частности речь идет о привлечении украинок в ряды армии.

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Министерство обороны Украины