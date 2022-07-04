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В Міноборони спростували фейк про обмеження на виїзд жінок за кордон

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Україна, Понеділок 04 липня 2022 18:10
В Міноборони спростували фейк про обмеження на виїзд жінок за кордон Фото: Ганна Маляр, заступник міністра оборони України (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Євгеній Прокопенко

У російському медіапросторі вкотре запустили фейк про мобілізацію жінок в Україні. Цей фейк підхопили і в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра оборони України Ганну Маляр.

За її словами, з 24 лютого жодної жінки примусово в Україні не мобілізували, як власне і до того - з 2014 року. В ЗСУ немає потреби у примусовій мобілізації жінок.

"Жодних обмежень, пов'язаних з мобілізацією, для перетину кордону щодо жінок немає і станом на зараз такі обмеження не плануються", - сказала Маляр.

Нагадаємо, в РНБО навели найпопулярніші чутки та фейки, які розповсюджють пропагандисти та обговорює населення. Зокрема мова йде про залучення українок до лав армії.

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Міністерство оборони України
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