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Минобороны объяснило увеличение ракетных ударов России по Украине

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Киев, Среда 20 апреля 2022 09:05
Минобороны объяснило увеличение ракетных ударов России по Украине Фото: Минобороны объяснило увеличение ракетных ударов России по Украине (facebook.com)
Автор: Ульяна Безпалько, Мария Кучерявец

В Министерстве обороны объяснили, чем могут быть вызвана интенсивность ракетных ударов по разным городам Украины в последнее время. Это связывают с местью России, в частности, из-за затопления крейсера "Москва".

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер Минобороны, полковник Александр Мотузяник.

"Такое понятие как месть у русских действительно есть. Мы часто наблюдаем, что определенные действия российской армии бывают нелогичными, поскольку решение на их проведение, очевидно, принимаются больше на эмоциональном уровне. Например, Российская Федерация потеряла корабль "Москва", что вызвало недовольство в российском обществе. Поэтому российской армии нужно дать какой-то ответ, чтобы успокоить свое население. В том числе из-за жажды мести количество ракетных ударов увеличилось", - пояснил он.

Напомним, ранее военные эксперты объяснили, когда закончатся ракетные удары по Украине.

Добавим, недавно российские войска нанесли пять ракетных ударов по Львову. Известно о семи погибших. Трое из 11 пострадавших в тяжелом состоянии.

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