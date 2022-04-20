ru ua
Ср, 20 квітня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Міноборони пояснило збільшення ракетних ударів Росії по Україні

Новость на русском →
Київ, Середа 20 квітня 2022 09:05
Міноборони пояснило збільшення ракетних ударів Росії по Україні Фото: Міноборони пояснило збільшення ракетних ударів Росії по Україні (facebook.com)
Автор: Уляна Безпалько, Марія Кучерявець

У Міністерстві оборони пояснили, чим можуть бути спричинена інтенсивність ракетних ударів по різних містах України останнім часом. Це пов'язують із помстою Росії, зокрема, через затоплення крейсеру "Москва".

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів речник Міноборони, полковник Олександр Мотузяник.

"Таке поняття як помста у росіян дійсно є. Ми часто спостерігаємо, що певні дії російської армії бувають нелогічними, оскільки рішення на їх проведення, вочевидь, приймаються більше на емоційному рівні. Наприклад, Російська Федерація втратила корабель "Москва", що спричинило невдоволення в російському суспільстві. Тому російській армії потрібно дати якусь відповідь, аби заспокоїти своє населення. В тому числі через жагу помсти кількість ракетних ударів збільшилася", - пояснив він.

Нагадаємо, раніше військові експерти пояснили, коли закінчаться ракетні удари по Україні.

Додамо, нещодавно російські війська завдали п'ять ракетних ударів по Львову. Відомо про сімох загиблих. Троє з 11 постраждалих у важкому стані.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Міністерство оборони України ракетный удар Війна Росії проти України
NEWS
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
56-й день війни Росії проти України. Що відбувається зараз: онлайн
DAILY
Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Спікер Міноборони Олександр Мотузяник: Вирішальна битва за Україну вже розпочалася