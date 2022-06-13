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В Минобороны объяснили, почему блицкриг России в Северодонецке провалился

Новина українською →
Киев, Понедельник 13 июня 2022 07:59
В Минобороны объяснили, почему блицкриг России в Северодонецке провалился Фото: Северодонецк (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Украинская армия по-прежнему контролирует завод "Азот" в Северодонецке, на территории которого укрывается большое количество гражданских лиц, Еще один российский блицкриг провалился из-за упорного сопротивления украинских солдат.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова советника министра обороны Украины Юрия Сака в интервью DW.

В то же время, по его словам, с гуманитарной точки зрения ситуация в Северодонецке "очень, очень тяжелая" и похожа на ту, которая была в осажденном Мариуполе, хотя сейчас события развиваются более динамично.

"Идут уличные бои. В отдельных местах украинская армия предпринимает контратаки, которые могли бы проводиться более эффективно", если бы Украина в кратчайшие сроки получила в распоряжение тяжелые вооружения, подчеркнул Сак.

Советник главы Минобороны напомнил, что Украина получила и использует на фронте 150 гаубиц калибра 155 миллиметров, однако нуждается в большем числе дальнобойных артиллерийских систем.

"США заявили, что предоставят Украине четыре системы HIMARS. Великобритания заявила, что предоставит Украине системы MLRS... В настоящее время Украине необходимо около 100 таких систем, чтобы иметь возможность перейти в контрнаступление и освободить нашу землю", - сказал Юрий Сак.

Напомним, ранее сообщалось, что российские войска часами обстреливают "Азот" из артиллерии, на этой неделе это привело к масштабному пожару, который продолжался несколько дней.

Вчера они в очередной раз ударили по заводу и попали в транспортный цех.

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