У Міноборони пояснили, чому бліцкриг Росії в Сєвєродонецьку провалився

Українська армія як і раніше контролює завод "Азот" в Сєвєродонецьку, на території якого переховується велика кількість цивільних осіб, ще один російський бліцкриг провалився через наполегливий опір українських солдатів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова радника міністра оборони України Юрія Сака в інтерв'ю DW .

Водночас, за його словами, з гуманітарної точки зору ситуація в Сєвєродонецьку "дуже, дуже важка" і схожа на ту, яка була в обложеному Маріуполі, хоча зараз події розвиваються більш динамічно.

"Йдуть вуличні бої. В окремих місцях українська армія робить контратаки, які могли б проводитися більш ефективно", якби Україна в найкоротші терміни отримала в розпорядження важкі озброєння, підкреслив Сак.

Радник глави Міноборони нагадав, що Україна отримала і використовує на фронті 150 гаубиць калібру 155 міліметрів, проте потребує більшої кількості далекобійних артилерійських систем.

"США заявили, що нададуть Україні чотири системи HIMARS. Великобританія заявила, що надасть Україні системи MLRS... Зараз Україні необхідно близько 100 таких систем, щоб мати можливість перейти в контрнаступ і звільнити нашу землю", - сказав Юрій Сак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські війська годинами обстрілюють "Азот" з артилерії, цього тижня це призвело до масштабної пожежі, яка тривала кілька днів.

Вчора вони в черговий раз вдарили по заводу і потрапили в транспортний цех.

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