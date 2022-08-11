Минобороны обратилось к украинцам в тылу

Министерство обороны Украины призвало украинцев в тылу бороться с российскими оккупантами на всех возможных фронтах. В частности, на экономическом, информационном и дипломатическом.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Отдельно обращаюсь к жителям тыловых городов и сел. Несмотря на условную тишину в ваших городах, активная фаза войны продолжается, а иногда жестокость российских преступников только нарастает. Испытание войной общее для всех нас. Сегодня каждый из нас воин и наша победа будет общей", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ знают что делают и большой объем информации не выходит за рамки дозволенного в военное время.