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Минобороны обратилось к украинцам в тылу

Фото: замминистра обороны Анна Маляр (facebook com ganna maliar)
Автор: Валерия Полищук

Министерство обороны Украины призвало украинцев в тылу бороться с российскими оккупантами на всех возможных фронтах. В частности, на экономическом, информационном и дипломатическом.

Об этом заявила заместитель министра обороны Анна Маляр, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

"Отдельно обращаюсь к жителям тыловых городов и сел. Несмотря на условную тишину в ваших городах, активная фаза войны продолжается, а иногда жестокость российских преступников только нарастает. Испытание войной общее для всех нас. Сегодня каждый из нас воин и наша победа будет общей", - заявила она.

Маляр подчеркнула, что ВСУ знают что делают и большой объем информации не выходит за рамки дозволенного в военное время.

Напомним, министр обороны Алексей Резников назвал три шага для полной деоккупации Украины.

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