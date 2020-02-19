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Минобороны оборудует военные склады бетонными хранилищами

Новости » Общество     19.02.2020 - 12:18
Минобороны оборудует военные склады бетонными хранилищами
Фото: взрыв на составе боеприпасов в Калиновке 2017 год (УНИАН)

Бетонные хранилища будут способны гасить взрывную волну

Министерство обороны Украины строит на военных складах бетонные хранилища для обеспечения безопасного хранения боеприпасов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью заместителя министра обороны Алексея Марценюка "Радио.Свобода".

По его словам, на данный момент соответствующие бетонные хранилища уже строятся на территориях складов.

"Мы построим надежные хранилища - огромные бетонные саркофаги с мощными диагональными укреплениями, которые могут гасить взрывную волну. В бюджете на это предусмотрены существенные суммы. На определенных объектах речь идет о 10-30 таких "коробках". Строительство хранилищ устраняет возможность физического несанкционированного доступа к боеприпасам", - сказал Марценюк.

Также он отметил, что для охраны складов вводится круглосуточный централизованный мониторинг.

"Охранный периметр складов должен иметь круглосуточное видеонаблюдение, должны быть башни, постовые, патрулирование, обход внешнего и внутреннего периметров. Также мы большие надежды возлагаем на наш единый центр мониторинга, с которого можно вести круглосуточное централизованное наблюдение за всеми объектами. Сейчас система централизованного мониторинга уже запущена в тестовом режиме на части складов", - сообщил Марценюк.

Напомним, 15 ноября прогремели взрывы на территории военного арсенала в Балаклее. В результате погибли двое военнослужащих и еще четверо получили ранения. Трое из них в тяжелом состоянии. По факту взрывов Государственное бюро расследований начало досудебное расследование.

Также РБК-Украина писало, что в сентябре на складах Минобороны в Калиновке произошел пожар. В результате возникло задымление на территории технического арсенала, а также зафиксировано 6 взрывов боеприпасов.

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