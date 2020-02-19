ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Міноборони обладнає військові склади бетонними сховищами

Новини » Суспільство     19.02.2020 - 12:18
Міноборони обладнає військові склади бетонними сховищами
Фото: вибух на складі боєприпасів в Калинівці 2017 рік (УНІАН)

Бетонні сховища будуть здатні гасити вибухову хвилю

Міністерство оборони України будує на військових складах бетонні сховища для забезпечення безпечного зберігання боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Олексія Марценюка Радіо.Свобода".

За його словами, на даний момент відповідні бетонні сховища вже будуються на територіях складів.

"Ми побудуємо надійні сховища - величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю. У бюджеті на це передбачені суттєві суми. На певних об'єктах мова йде про 10-30 таких "коробок". Будівництво сховищ усуває можливість несанкціонованого фізичного доступу до боєприпасів", - сказав Марценюк.

Також він зазначив, що для охорони складів вводиться цілодобовий централізований моніторинг.

"Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, повинні бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього і внутрішнього периметрів. Також ми великі надії покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об'єктами. Зараз система централізованого моніторингу вже запущена в тестовому режимі частини складів", - повідомив Марценюк.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В результаті загинули двоє військовослужбовців і ще четверо отримали поранення. Троє з них у важкому стані. За фактом вибухів Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Також РБК-Україна писало, що у вересні на складах Міноборони в Калинівці сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів.

У Міноборони розповіли, як модернізують артилерійські комплекси управління вогнем У Міноборони роз'яснили можливість відмови від призову на військову службу
Новини України Министерство обороны РФсклад
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся