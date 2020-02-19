Міноборони обладнає військові склади бетонними сховищами

Фото: вибух на складі боєприпасів в Калинівці 2017 рік (УНІАН)

Бетонні сховища будуть здатні гасити вибухову хвилю

Міністерство оборони України будує на військових складах бетонні сховища для забезпечення безпечного зберігання боєприпасів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю заступника міністра оборони Олексія Марценюка Радіо.Свобода".

За його словами, на даний момент відповідні бетонні сховища вже будуються на територіях складів.

"Ми побудуємо надійні сховища - величезні бетонні саркофаги з потужними діагональними укріпленнями, які можуть гасити вибухову хвилю. У бюджеті на це передбачені суттєві суми. На певних об'єктах мова йде про 10-30 таких "коробок". Будівництво сховищ усуває можливість несанкціонованого фізичного доступу до боєприпасів", - сказав Марценюк.

Також він зазначив, що для охорони складів вводиться цілодобовий централізований моніторинг.

"Охоронний периметр складів повинен мати цілодобове відеоспостереження, повинні бути вежі, постові, патрулювання, обхід зовнішнього і внутрішнього периметрів. Також ми великі надії покладаємо на наш єдиний центр моніторингу, з якого можна вести цілодобове централізоване спостереження за всіма об'єктами. Зараз система централізованого моніторингу вже запущена в тестовому режимі частини складів", - повідомив Марценюк.

Нагадаємо, 15 листопада прогриміли вибухи на території військового арсеналу в Балаклії. В результаті загинули двоє військовослужбовців і ще четверо отримали поранення. Троє з них у важкому стані. За фактом вибухів Державне бюро розслідувань розпочало досудове розслідування.

Також РБК-Україна писало, що у вересні на складах Міноборони в Калинівці сталася пожежа. У результаті виникло задимлення на території технічного арсеналу, а також зафіксовано 6 вибухів боєприпасів.