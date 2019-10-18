В Минобороны назвали условия возвращения ВСУ на позиции после отвода сил

Вооруженные силы Украины немедленно вернутся на нынешние позиции на Донбассе в случае возобновления обстрелов со стороны боевиков после разведения сил. Об этом заявил министр обороны Андрей Загороднюк во время часа вопросов к правительству в Верховной раде, передает корреспондент РБК-Украина.

По словам Загороднюка, на данный момент боевики не выполняют условие по режиму тишины для начала разведения сил.

"Подразделения Вооруженных сил будут находиться в готовности к немедленному реагированию на нарушения договоренностей по отводу войск и в случае возобновления обстрелов займут позиции согласно ранее определенных планов", - сказал министр обороны.

Напомним, по словам президента Украины Владимира Зеленского, разведение сил на Донбассе возможно в случае 7 дней перемирья. По его словам, Украина ждет заключения ОБСЕ о соблюдении этого условия.

Также РБК-Украина сообщало, что президент России Владимир Путин обвинил Украину в неспособности обеспечить разведение сил на Донбассе. По его словам, Зеленский не может обеспечить разведение сил и техники на Донбассе из-за националистов.